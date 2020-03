TV-Bäuerin Isabel droht wegen Corona der Konkurs

Dennoch: Am Verzweifeln ist Isabel nicht. Tapfer sagt sie: «Es kommt, wie es kommen wird. Ich habe mich damit abgefunden und akzeptiere es.» Sie möchte aber nicht tatenlos zu Hause sitzen, sie möchte dort helfen, wo sie gebraucht werde. «Ich kann mir alles vorstellen, was hilft. Einkaufen gehen, Tiere füttern … Ich habe auch auf Facebook einen Aufruf gestartet, für Freunde, die Hilfe brauchen. Sie können sich an mich wenden.» Sie habe den nötigen Respekt, aber habe keine Angst vor dem Virus, betont die Solothurnerin.