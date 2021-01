Und dann geht Tiziana Gulino in eine direkte Liebeserklärung an Dania über. «Ich liebe das Gefühl, das du in mir auslöst. Ich liebe es, dass du mich so liebst, wie ich bin. Und ich liebe es, dass wir so verschieden und doch so ähnlich sind. Wir sind allerbeste Freunde, du stützt mich täglich und erfüllst mein Leben.»