So ein Skitag hat es wirklich in sich. Was – gewollt oder nicht – so alles dazugehört, zeigt uns Stefan Büsser, 36, in einem Video. Vom Schwünge-Ziehen auf der Piste übers Liftfahren bis hin zur Stärkung mit Nussgipfel und Rivella-Durstlöschen ist alles mit dabei. Doch bei allem Spass ereilt den Comedian auch ein kühles Schicksal, als ihm eine ganze Ladung Schnee entgegenweht und sein Gesicht in nasses Weiss taucht. Davon lässt sich der Zürcher allerdings nicht aus der Ruhe bringen – und die Freude am Schnee schon gar nicht nehmen. Trotz unfreiwilliger Dusche fällt sein Fazit des Wochenendes durchwegs positiv aus. «Was für tolle Skitage im Bündnerland!»