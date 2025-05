Warum Nemo erst ab 15 Uhr mit dem Schaffen beginnt

Die Schweizer Medienwelt

Neben Nemos ESC-Sieg hat wohl kaum etwas im vergangenen Jahr so über die Person zu reden gegeben, wie Nemos Verhältnis zu den Schweizer Medien. Vor allem das abgebrochene Interview mit dem «Bieler Tagblatt» brachte Nemo den Ruf der Diva ein, die sich für Interviews und die Schweiz zu gut sei. Das möchte Nemo so nicht auf sich sitzen lassen. «Man muss die ganze Geschichte kennen», betont Nemo. Das «Bieler Tagblatt» hatte sich damals schon seit einer Weile um ein Interview mit Nemo bemüht. In der Flut der Anfragen von CNN, «New York Times», «Rolling Stone» und Co. schien diese jedoch untergegangen zu sein. Nemo war erschöpft von Interviews, in denen es immer wieder auch um politische Aspekte des ESC ging und weniger um Nemos Musik, als das «Bieler Tagblatt» noch einmal auf Nemos Management zukam. Schon im Vorfeld sei es zu Spannungen gekommen, Nemo hatte ein schlechtes Gefühl im Bauch, wollte sich aber nicht länger mit den Diskussionen auseinandersetzen und gab schliesslich nach. Ein Fehler. Nemo brach das Gespräch ab.