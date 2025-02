Was macht «G&G»-Moderator Michel Birri auf dem Meteo-Dach?

Michel Birri «bewirbt» sich bei Meteo

Trotz der ernsten Situation zeigt Michel Birri Humor. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er ein scherzhaftes Bewerbungsvideo für «SRF Meteo». Vom Meteo-Dach aus präsentiert er eine fiktive Wettervorhersage: «Guten Abend bei SRF Meteo. Wir haben aktuell kalte minus 0,3 Grad und genau so geht es auch in den nächsten Tagen weiter.» Er erwähnt ein Hochdruckgebiet von den Balearen und verspricht ironisch «Sommerliches Hochdruckwetter bei minus 8 Grad».