«Wenn ich nächstes Jahr sterben würde, fände ich das ein bisschen doof»

Zu den weniger schönen Seiten des Lebens: Was macht Sie traurig?

Ich war kürzlich in Bangladesch für die Unicef. Wir waren eine Woche lang in den Slums. Da wurde mir wieder klar, wie viele Menschen unter den Folgen des Klimawandels leiden. Bangladesch liegt sehr tief. Höchstens ein paar Meter über dem Meeresspiegel. Da dieser steigt, steigt auch das Salzwasser in die Flüsse. Das verändert das Süsswasser und somit die Landwirtschaft. Auf der anderen Seite schmelzen die Gletscher des Himalaja –und es gibt mehr Taifune. Das Land wird überschwemmt. Die Menschen flüchten in die Stadt. In der Hoffnung, dort Arbeit zu finden. Mittlerweile leben in der Hauptstadt Dhaka von den über 21 Millionen Einwohnern rund 30 Prozent in Slums. Überall Fäkalien, kein sauberes Wasser, oft kein Dach über dem Kopf. Solche Bilder zerreissen mir fast das Herz.