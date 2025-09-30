«Wenn sie essen wollen, sollen sie in eine Kochshow»

«Schlechte Verliererin»

Die diesjährige Teilnehmerin Marion berichtet von «Proben bis drei Uhr morgens, Aufstehen um sechs Uhr morgens, stundenlanges Warten ohne Essen und Wasser». Auch diese Kritik findet Dillier ungerechtfertigt. «Das ist doch eine schlechte Verliererin», sagt sie. «Wenn sie essen will, soll sie zu einem Kochwettbewerb. An einem Schönheitswettbewerb braucht man Disziplin.» Sie als studierte Balletttänzerin wisse, wovon sie rede. «Es wäre utopisch gewesen, vor einer Show ein Büffet im Backstage zu erwarten. Und ähnlich ist es doch, wenn man sich in Bademode vor Menschen präsentiert. Wir von der Jury und die Zuschauer wurden bestens verköstigt.»