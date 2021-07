Yann Sommer wünscht Schweizer Olympia-Team viel Glück

«Liebes Schweizer Olympia-Team, ich wünsche euch in Tokio alles Gute. Viel Glück!», so der Fussballer, und versprich: «Ich werde am Fernseher mitfiebern, euch beide Daumen drücken.» Und tatsächlich scheint dies schon genützt zu haben: In der Nacht auf heute Samstag gewann mit Nina Christen bereits die erste Schweizerin eine Olympia-Medaille.