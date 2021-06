Die Qualität beginnt bei den Baumstämmen. Remo Nyfeler, Inhaber der Nyfeler Holzwaren AG, welche die Elemente für Cuboro produziert, wählt die Baumstämme sorgfälltig aus. Die Buchen stammen alle aus Schweizer Wald, oftmals nicht weiter als fünfzehn Kilometer von der Schreinerei in Gondiswil BE entfernt. Hier auf einem Hügel, wo es Tag und Nacht «luftet», wird seit drei Generationen gesägt, gehobelt, geschliffen – in einer Präzision von Hundertsteln. Das gelingt nur den wenigsten. Die zugeschnittenen «Läde» kommen zuerst auf den Holzplatz, wo sie im Freien gestapelt werden. Das stete Lüftchen sorgt für eine rasante Trocknung – was normalerweise sechs Jahre dauert, reduziert sich dank dem Standort auf zwölf Monate. «Mein Vater sagte immer: Wir müssen einfach schneller sein als der Wurm», erzählt Remo Nyfeler. Das ist besonders wichtig, weil das Holz bis zum Schluss unbehandelt bleibt. «Wir brauchen keine Mittel gegen Schädlinge, die Vögel helfen uns.»