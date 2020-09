Heimische Produkte, die uns noch schöner machen

Nazan Schnapp

Aus dem Hause Nazan Schnapp kommt Naturkosmetik der Superlative. Die hübsch verpackten Hautschmeichler werden seit 2011 in liebevoller Handarbeit im Herzen von Zürich hergestellt. In die Tube kommen nur die besten Ingredienzen – dafür sorgt Frau Schnapp höchstpersönlich, indem sie auf alle Produktionsschritte ein Auge hat. Wertvolle Edelsteine gehen mit feinster natürlicher Tonerde und biologischen Pflanzen auf Tuchfühlung. Alles ganz selbstverständlich frei von Konservierungsstoffen und Tierversuchen. Vegan sind die Produkte natürlich auch.

P.S.: Emma Watson liebt den May Rose Face Mist.