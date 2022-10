Bakterien gehören nicht ins Gesicht

Air Drying nennt sich die Trendbewegung, die davon abrät, das Gesicht mit dem Handtuch zu trocken. Das Tuch ist nämlich die Bakterienfalle schlechthin. Bereits nach drei Tagen sammeln sich Bakterien, Keime und Pilze im Frotteestoff. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was da noch so alles entsteht, wenn der Stoff nach dem Gebrauch nicht richtig trocknet. Die Frage, warum man ständig mit Pickeln zu kämpfen hat, erübrigt sich da eigentlich von selbst. Wenn wir Handtücher nun also von unserem Gesicht fern halten und die Luft den Job erledigen lassen, gibt es gleich viel weniger Grund zur Sorge. Diesen Trick sollten vor allem jene ausprobieren, die eine sensible Haut haben. Auch die Reibung mit dem Tuch führt nämlich oft zu zusätzlichen Irritationen und Entzündungen.