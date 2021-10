Beauty-Bombe Bier: Hacks für Haut und Haar

Einfach eintauchen

In einigen Spas ist es bereits das Wellness-Erlebnis schlechthin: Das rund 20-minütige Bierbad. Wem ein Spa-Besuch zu viel des Guten ist, der kann sich beim nächsten Bad in den eigenen vier Wänden alternativ drei Liter Bier mit in die Wanne giessen. Zusätzliche Badesalze sind übrigens nicht nötig, denn Hefe und Hopfen ersetzen Pflegeöle und Co.