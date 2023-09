Ihr glaubt nicht, was euer Gefrierschrank alles kann

Jeans reinigen

Tendenziell waschen wir unsere Kleidung zu oft. Das hat gleich zwei Nachteile: Wir verbrauchen Unmengen von Wasser – plus greifen wir damit das Material der Klamotte an. Gerade Denim leidet unter zu vielen Waschgängen. Nicht selten verzieht die Jeans sich dadurch oder läuft sogar ein. Wer das verhindern und trotzdem sicher gehen möchte, dass die Hose frisch bleibt, kann sie zur Reinigung einfach in den Gefrierschrank legen. Ja, richtig gehört. Die Denim-Teile dazu 24 bis 48 Stunden in einem Jutebeutel in die Eistruhe legen. Anschliessend darf man sich über einen taufrischen Duft und ein bakterienfreies Textil freuen.