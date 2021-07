Aus diesen Gemüseresten zaubern wir tolle Gerichte

Kaufen wir unsere Rüebli frisch auf dem Markt, landen sie in der Regel mit zugehörigem Grün im Einkaufsbeutel. Der grüne Strauss ist dabei nicht selten grösser als die Rüben selbst. Umso verwunderlicher, dass die Blätter bei vielen von uns selbstverständlich im Biomüll landen. Mit einem Geschmack, den man am besten als Fusion aus Petersilie und Karotten beschreiben kann, macht sich der gehackte Bund viel besser in Salaten und Sossen, als in der Tonne. Besonders fein: Pesto aus Möhrengrün.