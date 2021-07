Tolle Knolle

Fenchel? Ab auf den Speiseplan damit!

Ein Gemüse, viele Möglichkeiten. Wir können Fenchel in den Ofen schmeissen, übers Feuer halten, in die Pfanne hauen oder einfach roh geniessen. Vor allem letztere Idee ist sehr zu empfehlen. Weil? Dadurch am wenigsten Nährstoffe verloren gehen – und wir am meisten profitieren.