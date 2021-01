So machen wir unser Zuhause sofort fröhlicher

Unsere 5 besten Tipps:

1. Beginnt den Tag mit Musik.

Am besten mit eurem liebsten Song und am besten ziemlich laut. Das sorgt schon am Morgen für die richtige Portion Motivation. Studien zeigen, dass Musik den Serotoninspiegel erhöht und zu einer gesteigerten Aktivität im mesolimbischen System führt. Musik hat also nicht nur eine stimulierende Wirkung auf unsere Neuronen, sondern versorgt uns auch mit dem Glückshormon Serotonin – bitte mehr davon!