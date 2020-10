Die zweite Corona-Welle überrollt uns gerade mit voller Wucht. Und dann ist da auch noch die eisige Kälte, die sich langsam, aber sicher breit macht. Höchste Zeit also, die Jogginghose zu montieren und sich mit dem Lieblingsbuch aufs Sofa zu fläzen. Kuschelig, gemütlich und warm soll es da bitte sein. Doch wer keine Heizkostenrechnung in Herzattacken-Höhe erhalten will, muss die heimelige Wärme leider etwas zügeln, oder? Nö, da gibts doch ganz tolle Heizungsalternativen. Welche? Weiterlesen.