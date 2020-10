Morgenmuffel und Siebenschläfer können sich jetzt aber über ein richtig cooles Accessoire freuen, das ihnen die Trennung vom heiss geliebten Kissen etwas erleichtern sollte. Dürfen wir vorstellen: die Pillow Bag! Habt ihr schon mal gesehen? Das kann gut sein. Denn bereits im letzten Winter rief Maison Margiela die Pillow Bag, die an ein Daunenkissen erinnert, wieder ins Leben, nachdem die ehemalige Celine-Chefdesignerin Phoebe Philo damit 2017 einen Riesenhit landete. Aber auch andere grosse Brands wie Marc Jacobs, Moncler oder Valentino zeigten in ihrer diesjährigen Herbst-/Winter-kollektion eigene Versionen der Pillow Bag. Unser Fazit? So eine wollen wir haben! Warum? Die gesteppte Tasche ist nicht nur kuschelig weich und angenehm zu tragen, sondern auch unkompliziert und bietet jede Menge Platz. Deshalb klemmen wir uns die weiche Trendtasche auch diese Saison unter den Arm. Definitiv ein Trend zum Liebhaben.