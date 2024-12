Neben unserem Zyklus, Stress, Schlafmangel und den anderen üblichen Verdächtigen, haben Wissenschaftler des Medical Centers der Utrecht Universität in den Niederlanden eine Ursache für Migräne gefunden, die uns, nun … in die Bredouille bringt. Denn: Wir wünschen uns zwar nichts sehnlicher, als die schmerzenden Anfälle endlich aus unserem Leben zu verbannen, lieben aber andererseits unsere gestreiften Shirts, mit denen man sich so wunderbar als French Girl fühlt, heiss und innig. Zu blöd, dass genau die Schuld an unserer Migräne sein sollen.