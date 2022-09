Nichts anzuziehen? Uns geht’s aktuell genauso. An Tagen wie diesen stehen auch wir ratlos vor unserem Schrank. Ist jetzt noch Sommer oder bereits Herbst? Abhilfe versprechen Basics, die trans-seasonal sind. Das heisst, dass wir sie das ganze Jahr über und unabhängig vom Wetter anziehen können. Eines dieser Stücke ist der Streifenpullover, der in den sozialen Medien mal wieder durch die Decke geht. Es vergeht kein Tag, an dem sich nicht irgendjemand in was Gestreiftem ablichten lässt. Das ist auch nicht wirklich verwunderlich, weil Sweater im Marine-Look unkompliziert, vielseitig und vor allem bequem sind.