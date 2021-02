Was bringt es, wenn wir das Dinner streichen?

Spart man damit wirklich Kalorien ein oder isst man bei den anderen Mahlzeiten einfach mehr?

Die Gefahren wären, dass man am Abend snackt, in der Nacht vom Hunger aus dem Bett getrieben wird oder am Morgen Heisshunger hat. Studien mit Tieren weisen aber nicht auf eine solche Überkompensation hin. Das heisst, die durchschnittliche tägliche Kalorieneinnahme sinkt, wenn die Nager nur jeden zweiten Tag Fressen bekommen, auch wenn sie an den Fresstagen so viel futtern können, wie sie wollen.