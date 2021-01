Es braucht Aufklärung

Ariella Kaeslin setzt sich dafür ein, dass junge Frauen und Männer für das Thema sensibilisiert werden. Und das ist auch bitter nötig. Das Wissen um HPV-Erkrankungen ist in der Schweiz mehr als mangelhaft. Die Schweiz gehört mit Deutschland und Österreich zu den Ländern mit dem geringsten HPV-Bewusstsein. Das zeigt eine Vergleichsstudie in Europa, die im März 2019 in zehn Ländern inklusive der Schweiz durchgeführt wurde. Ein Drittel der Befragten ging davon aus, dass eine Infektion mit den Humanen Papillomaviren selten bis ziemlich selten vorkommt. Demgegenüber steht die Tatsache, dass das Risiko bei über 75 Prozent liegt, im Leben mindestens einmal mit HPV infiziert zu werden. Dass HPV auch bei Männern Krebs verursachen kann, ist in der Schweiz nur wenigen bewusst.