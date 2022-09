Das, was mittlerweile auf TikTok als neuester Trend verkündet wird, ist gar nicht so neu. In Korea wird mit Kohlensäure versetztes Wasser schon seit Jahren in Kosmetikprodukten und für Gesichtsbehandlungen eingesetzt. Das Ziel: eine gründliche, aber sanfte Reinigung, ähnlich wie ein Peeling. Der Sprudel soll abgestorbene Hautpartikel entfernen und den Teint aufwecken. Auch Schwellungen um die Augenpartie soll die Prozedur vermindern. Eine ideale Option für müde Haut am Morgen.