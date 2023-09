TikToker*in und Make-up-Profi Sean Anthony ging mit einem Video viral, das Mineralwasser als Setting-Spray-Alternative anpreist. Sean behauptet darin, das Wasser sei der perfekte Make-up-Nebel, der die Foundation glätten und gleichzeitig die Talgproduktion der Haut reduzieren könne. «Scheinbar hilft die Kohlensäure im Wasser, fettige Haut zu kontrollieren», erklärt Sean in einem zweiten Video. «Insgesamt ist das Wasser einfach gut für die Haut.» Seans Haut habe sich danach straffer angefühlt. Das Video endet mit den vielversprechenden Worten: «Meine Haut sieht so gut aus! Was zur Hölle ist in diesem Zeug drin?»