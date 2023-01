Aloe Vera ist das Wundermittel gegen Schuppen

Warum Aloe Vera?

Es ist kein Geheimnis, dass Aloe Vera mittlerweile in so ziemlich jeder Pflege steckt. Komischerweise aber vor allem in Haut- und nicht in Haarprodukten. Dabei kann die tropische Pflanze auch unserer Kopfhaut viel Feuchtigkeit spenden – im Gegensatz zu herkömmlichen Anti-Schuppen-Waffen, die oft sehr austrocknend wirken. Trockene Kopfhaut kann deshalb dank des Gels der Aloe-Vera-Pflanze schnell und natürlich beruhigt werden.