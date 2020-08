Darum starten wir mit Aloe Vera Shots in den Tag

2. Das Immunsystem wird gestärkt

Sagen euch Polysaccharide was? Nicht so schlimm, ging uns bis eben auch so. Einfach gesagt sind das Kohlenhydrate, die einen direkten Einfluss auf unser Immunsystem nehmen. Der Aloe Vera Pflanze dienen Polysaccharide als Nähr- und Reservestoff, bei uns Menschen wirken sie antibakteriell und entzündungshemmend – und schützen uns vor schädlichen Substanzen.