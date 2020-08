5 Apps, die das Pflanzen-Fiasko beenden

Was wir nach dem Lesen des App-Namens vermutlich korrekt erraten haben: Mit dem Gartenplaner fürs Gemüsebeet lässt sich ein Gemüsebeet planen. Was es über die App sonst noch zu wissen gibt? Sie zeigt an, welche Gemüsesorten gute und welche schlechte Nachbar*innen abgeben. Ausserdem klärt sie auf, welche Sorten wann Saison haben und unter welchen Voraussetzungen die Pflanzen am besten gedeihen. Und sie bietet ein (kostenpflichtiges) Feature an, mit dem wir einen virtuellen Beetplan mit einzelnen Feldern und Unterteilungen erstellen können.