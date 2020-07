Das trinken wir, um schöne Haut zu bekommen

Mit der Haut ist es manchmal ein Auf und Ab: Für eine gewisse Zeit sieht sie ganz makellos aus, dann sorgen plötzlich wieder kleine Pickelchen für einen unebenmässigen Teint. Liegt es an der Schokolade, die wir gestern genascht haben? Oder vielleicht an der fettigen Sonnencreme? Es bleibt meist beim Rätselraten! Denn oft ist ja nicht bloss ein einziger Übeltäter Schuld an den Unreinheiten, sondern ein Zusammenspiel aus mehreren Aspekten – was die Lösung natürlich nicht gerade einfacher macht. Aber von innen heraus etwas Balance in die achterbahnfahrende Haut zu bringen, ist sicher ein guter Start. Das schaffen wir mit gesunden Nahrungsmitteln, aber auch mit heilenden Getränken, die Bakterien und Giftstoffe bekämpfen. Von der bitteren Pflanze bis hin zur antibakteriellen Wurzel – diese drei besonderen Heilmittel beruhigen die Haut mit jedem Schluck: