Wie ein grünes Pulver unser Immunsystem stärkt

Was in alten Sanskrit-Schriften seit Ewigkeiten als Geschenk des Himmels bezeichnet wird, fällt uns krisengebeutelten Wesen jetzt als Superfood in den so empfänglichen Schoss. In der Rinde und den Blättern des indischen Niembaums nämlich sollen aussergewöhnliche Kräfte schlummern. Zu Neem-Pulver gemahlen ist der Baum eine Allzweckwaffe gegen allerlei – die Liste reicht hierbei von Hautkrankheiten (wirkt als Maske auch gegen Pickel), Psychischem und Schilddrüsenproblemen über Kopfläuse, Diabetes und Geschwüre bis hin zu Verdauungsstörungen, Krebs und sogar Kindern. Nun gut, das mit der erfolgreichen Verhütung durch zerriebene Blätter sei dahingestellt, was uns derzeit aber wirklich brennend interessiert, ist dieses eine Wirkungsfeld: Neem-Pulver stärkt die Abwehrkräfte.