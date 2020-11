3. Mehr Volumen? So gehts

Nicht alle Frauen sind mit einer dicken Mähne à la Königin Letizia gesegnet. Deshalb tricksen wir ganz nonchalant. Etwa so: Beim Zusammenbinden einfach mehrere Gummibänder verwenden. So steht der Zopf automatisch mehr ab, das wirkt voluminöser. Zweiter Trick: Haarnadeln zwischen die Gummibänder einarbeiten. Das schafft zusätzliches Fake-Volumen. Bonus: Die Haarnadeln sorgen dafür, dass der Pferdeschwanz am Schopf mehr Halt bekommt. Für die beste optische Täuschung sorgt übrigens der doppelte Pferdeschwanz: Erst die obere und seitliche Haarpartie zusammenbringen und dann das Resthaar direkt in einem zweiten Zopf darüber anbringen.