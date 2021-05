Der French-Gringe zaubert Retro-Feeling auf den Kopf

Achtung, falsche Jahreszeit, aber: Der Grinch ist bekanntermassen eine grüne, in einer Berghöhle hausende Kreatur mit zotteligem Fell, die aufgrund schlechter Erfahrungen in der Kindheit Weihnachten hasst. Inzwischen ist fast Sommer und unser Herz platzt vor Liebe: Die Terrassen haben wieder auf, der Impftermin ist gebucht, die Sonne scheint – endlich wieder Raum und Zeit für gute Looks. Und hier kommt der phonetisch mit dem Grinch verwandte Gringe ins Spiel: Der «Grown Out Fringe», also der rausgewachsene Pony – so wie ihn jedes anständige French Girl trägt – weht als neue Trendfrisur im Wind, versorgt uns nach all der Melancholie mit betonter Lässigkeit und nimmt uns mit auf eine Reise in eine Zeit, in der man dachte, Corona sei schlicht das lateinische Wort für «Krone».