Die 6 grössten Fehler beim Waxing

So schön das Resultat ist, umso aufwendiger die Haarentfernung. Um Verletzungen und Frustration zu vermeiden, sollten wir uns genügend Zeit dafür nehmen. Weil beim Waxing die Haare an der Wurzel herausgezogen werden, können Keime in die geöffneten Haarfollikel eindringen. Indem das Wachs zudem die abgestorbenen Zellen auf der Hautoberfläche entfernt, werden die Beine zwar zart, aber auch anfälliger für Reizungen. Indem wir dabei diese 6 Fehler vermeiden, klappt das Waxing irritations- und fast schmerzfrei: