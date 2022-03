2. Das falsche Timing

Viele rasieren sich am Morgen, um direkt von den stoppelfreien Beinen zu profitieren. Damit sie allerdings glatter werden, wäre es am Abend besser. Warum? Während wir schlafen, können unsere Beine durch die Wärme der Decke leicht anschwellen. Das bewirkt, dass sich die Haare in ihre Follikel zurückziehen und wir sie beim morgendlichen Rasieren nicht so gut erwischen. Egal, zu welcher Tageszeit: Unter der Dusche sollten wir nicht als Erstes den Rasierer zücken, sondern damit bis zum Schluss warten. Nach dem Haarewaschen und der Körperreinigung befindet sich auf unserer Haut kein überschüssiges Fett mehr, das die Klinge unnötig verstopfen könnten. Zudem sind die Haarfollikel durch die Nässe leicht erweitert, wodurch die Härchen besser von der Klinge erfasst werden können.