Mode-Trend für den Frühling 2022

Ein Beinschlitz lässt auch im Alltag tief blicken

Öfter mal was riskieren? Yes, please! Was auf dem Roten Teppich schon oft für ikonische Momente gesorgt hat, treibt nun auch im alltäglichen Leben sein Unwesen. Der Schlitz im Kleid zeigt sich in diesem Frühling von einer neuen Seite.