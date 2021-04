Seesterne haben weder Herz noch Hirn – dafür aber an jedem Arm ein Auge. Die Anzahl ihrer Arme kann variieren. Von 5 bis 40 ist alles dabei. Und auch in ihrer Körpergrösse können die rund 1600 Arten nicht unterschiedlicher sein. Seesterne können von einem Zentimeter bis hin zu einem Meter gross sein. Faszinierend, oder? Kein Wunder finden sich die magischen Meeresbewohner in den aktuellen Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2021 wie Sand am Meer.