Beim Duschen kann man so viel falsch machen

Früher Vogel oder abends? Am Morgen kann eine Dusche uns dabei helfen, fit in den Tag zu starten – am Abend, um gut in die Federn zu kommen. Eine feste Regel gibt es dabei nicht. Dermatolog*innen raten jedoch, abends zu duschen (besonders dann, wenn man zu fettiger Haut neigt). So waschen wir Schmutz- und Ölrückstände des Tages vom Körper und reinigen verstopfte Poren.