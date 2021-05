7 Zahnpflege-Fehler, die wir jetzt verbessern

Die falsche Haarpflege macht die Mähne krausig, verursacht bei übermässiger Hitze Spliss. Aber: Haare wachsen weiter und wenn sie ab sind, einfach nach. Im Idealfall. Sind sie kaputt, kriegen wir eine zweite Chance. Auch eine dritte, achte oder fünfzehnte. Dasselbe gilt für missglückte Frisuren. Auf natürliche Weise verschwand so (zeitweise unter der Perücke) innert Monaten Britney Spears Haar-Dilemma, das sich die Sängerin 2007 mit einem Rasierer zufügte.



Zähne hingegen verzeihen weniger. Nach den Milchzähnen folgt direkt das bleibende Gebiss. Bei den meisten Erwachsenen im Oberkiefer und Unterkiefer eine Aneinanderreihung von jeweils 16 Zähnen. Acht Schneidezähne, vier Eckzähne, acht Backenzähne, acht Mahlzähne und vier Weisheitszähne. Sind sie kaputt, sind sie kaputt. Da hilft nur noch ein Eingriff in der Praxis, wo der Schaden mit viel oder wenig Aufwand behoben wird. Tragt den Zähnen deshalb Sorge! Dr. med. dent. Anne Harder ist Inhaberin ihrer gleichnamigen Praxis in Zürich und weist uns auf die häufigsten Fehler bei der Zahnpflege hin: