Hilfe aus dem Gemüseregal

Klingt alles nicht sehr wünschenswert. Trotzdem müsst ihr bei Zahnfleischbluten nicht gerade in Panik verfallen. Am einfachsten ist es, einen Termin beim Zahnarzt zu planen. Kommt ein Vitamin-C-Mangel als Ursache infrage, hängt ihr am besten noch einen kleinen Ausflug in den nächsten Supermarkt an. Dort steuert ihr direkt das Gemüseregal an und packt ein: rote Peperoni, Kiwis, Broccoli und Rosenkohl. Sie alle enthalten besonders viel Vitamin C. Guten Appetit!