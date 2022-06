Die Fischersandale schwimmt auf der Trendwelle

Fishing for (ugly) compliments

Die Füchse unter euch werden sich schon gedacht haben, dass hinter dem Namen mehr steckt als unsere frühkindheitlichen Erinnerungen an ganze Planschbecken voll mit Kiddies in transparenten PVC-Glitzer-Schuhen. Ursprünglich trugen – bei ihrem Namen wenig überraschend – Fischer im Mittelmeer die Sandalen, um sich die Füsse nicht an spitzen Steinen zu verletzen, wenn sie mal ins Wasser steigen mussten. Sie waren auch nicht hellblau und glitzernd, sondern schlicht aus Leder. Auf ästhetisch ansprechende Schuhe gab man damals ziemlich wenig. Und wer heute total hip sein will, der tut es den Fischersleuten nun gleich. Für viel Geld in Modellen von Luxusbrands wie The Row oder Church's. Liebe gilt 2022, das ist längst kein Geheimnis mehr, gezielt dem vermeintlich Hässlichen.