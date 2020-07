Der beliebteste Schuh der Welt? Ein alter Freund!

Was uns bei genauerer Betrachtung aber doch stocken lässt: Der erschwingliche Brand ist kein Einzelfall. In den Top 10 der angesagtesten Artikel finden sich gerade mal vier Luxus-Pieces, die ein Loch in den Geldbeutel reissen. Der Rest liegt im mittleren bis tiefen Preissegment. Ein pinkes, schulterfreies Kleid von H&M schaffte es auf den neunten Platz. Der Tennisrock von Adidas, das gehypte Shirt von Frankie Shop, ein bequemes Bustier von Calvin Klein – alles keine utopischen Investitionen, von denen wir nur träumen können. Und ganz oben stehen – wer hätte es gedacht – tatsächlich gute alte Birkenstocks. Ein ziemlicher Kontrast zur Cassette Bag von Bottega Veneta, die sich noch vor drei Monaten den Spitzenplatz sicherte. Sie kostet etwa das 30-fache der Kultsandalen und baumelte, als es noch regelmässig Street-Style-Fotos gab, am Arm von jedem zweiten Influencer.