Alles, was Jacquemus jetzt zeigt, tragen wir 2021

Man hätte meinen können, Jürgen Drews hätte seine Finger im Spiel gehabt. Was da auf Instagram aufploppte, war dessen Bett im Kornfeld, ja Menschen auf Stühlen, die neben dem hölzernen Runway tiefe Furchen in die goldenen Ähren gruben. 100 Personen, lediglich Familie und Freunde des Brands, waren in den 71.000 Hektar grossen Regionalen Naturpark Vexin Français gereist, eine Stunde ausserhalb von Paris, um die Liebe zu feiern. «L’Amour», der Name der Frühlings-/Sommerkollektion für 2021, soll daran erinnern, welche Dimensionen Liebe annehmen kann – auch wenn man nicht beieinander ist. Dass sie aus dem Simpelsten entstehen kann. Monatelang war Designer Simon Porte Jacquemus aufgrund der Krise von seinem Team getrennt – umso motivierter war man, zu arbeiten. Sie entschieden sich für einen nachhaltigeren Rhythmus – für zwei Shows pro Jahr, eine Kombination aus Mens- und Womenswear. Und so schritten die Models entschieden durchs Kornfeld, eine von der französischen Sonne ausgebleichte Version der vergangenen Sommerkollektion, als sich ein pinker Laufsteg über lavendel-bewachsene Hügel in der Provence schlängelte.