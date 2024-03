Damit uns die «Zahntüüfeli» nachts nicht heimsuchen, sollten wir mindestens zweimal pro Tag unsere Zähne putzen – das hat uns unsere Mama schon früh eingetrichtert. Heute wissen wir, dass wir damit nicht nur Karies verhindern, sondern auch für eine gute Mundhygiene sorgen. Verantwortlich dafür ist unter anderem der Stoff Fluorid, der in fast allen Zahnpasten vorkommt. Zudem macht Fluorid unseren Zahnschmelz resistenter gegen Mikroorganismen und Säuren, die sich natürlicherweise im Mund befinden, oder die wir mit der Nahrung aufnehmen. Schön und gut. Immer wieder hört man aber von dem Mythos, dass der Stoff, der übrigens überall in der Natur vorkommt, unserem Körper auch schaden kann. Angeblich soll er die Knochen, Nieren und das Nervensystem angreifen und sogar krebserregend sein. Zeit also, zu klären, was an diesen Vorurteilen dran ist.