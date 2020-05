Setzen wir dem Zähneknirschen endlich ein Ende!

Überstunden mit Folgen

In der Nacht mit den Zähnen zu knirschen bedeutet, dass unser Kiefer ein circa siebenstündiges Workout hinlegt. Damit versucht er (so ähnlich wie wir beim Sport) einen Ausgleich zum Stress bei der Arbeit, in der Familie oder der Freizeit zu finden. Leider nicht ganz folgenlos: Neben dem «Muskelkater» an sich, nutzt das Knirschen mit der Zeit die Front- und Eckzähne ab. Das Zahnbett kann sich entzünden, die Zähne beginnen zu wackeln und können sich im Extremfall sogar deformieren, wenn der Kaumuskel zu stark und über zu lange Zeit auf die Zähne einwirkt. Irgendwie nicht so rosige Aussichten.