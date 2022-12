Diese Lippenstiftfarben sind an Weihnachten Trend

Orangerot

Kaum ein Make-up ist festlicher als scharlachrote Lippen. Nur so richtig originell ist es nicht. Orange-Nuancen sorgen für einen Twist und bringen den Winterteint zum Strahlen. Der Look wirkt am frischesten, wenn die sensible Haut um die Lippen schön gepflegt ist. «Aufgrund rauer Winde und trockener Heizungsluft wird der Mund im Winter schnell rissig. Nun bloss nicht zu matten Produkten greifen; die trocknen nur noch mehr aus. Cremige Texturen mit zusätzlicher Pflege wie Hyaluronsäure oder Vitamin E machen spröde Lippen samtig weich», so die Make-up-Spezialistin. Wer nach einem intensiven Rot strebt, kombiniert Liner und Lippenstift. Das ist Ihnen zu viel? Sanfte Lippenstifttupfer schaffen eine natürliche Alternative.