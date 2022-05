Dieser Beauty-Hack hilft gegen Frizz

Neben einem strahlenden Teint wünschen wir uns auch glänzendes Haar. Die Realität sieht jedoch anders aus: Nicht jede*r ist vom Scheitel bis in die Spitze mit einem gesund aussehenden Schopf gesegnet. Stattdessen ist er mehrheitlich spröde, kraus und frizzig – vor allem an Regentagen oder wenn die Haare schlichtweg elektrisch geladen sind. Zum Glück haben Influencer*innen gegen dieses haarige Problem einen Trick parat, der gerade durch die Decke geht. Alles, was wir dafür benötigen, ist ein Stück Alufolie. Alufolie auf dem Kopf? Das kommt uns bekannt vor: Hairstylisten*innen verwenden sie schon längst zum Kolorieren. Darum kann dieser Haushaltshelfer zum Frisieren ja gar nicht verkehrt sein.