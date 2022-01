Glow ohne Ende

Facials, die reife Haut strahlen lassen

Knitter di knitter – je älter wir werden, umso mehr verliert die Haut an Spannkraft. Da hängts, baumelts und faltet sich. Weil unser Gesicht aber das schönste Zeitdokument ist, geben wir ihm, was es verdient. In Form von reichhaltiger Pflege und stimulierenden Treatments. Aber welche Facials mag der alternde Teint? Wir haben bei Lara Schurter vom green lane Spa in Zürich nachgefragt und uns von ihr ganz sanft in den Jungbrunnen schubsen lassen.