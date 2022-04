Fermentation kennt man vor allem als Konservierungsmethode für Lebensmittel. Kimchi, Sauerkraut oder Kombucha sorgen für eine gesunde Darmflora und liefern Vitamine in grossen Mengen. In Korea wird schon seit einiger Zeit auch in der Hautpflege auf fermentierte Produkte gesetzt. Wie wirkt fermentierte Kosmetik und was ist der Vorteil?