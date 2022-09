Noch kurz vor dem nächsten Meeting den Lidstrich oder Lippenstift nachzuziehen, ist für uns gang und gäbe. Und noch lange kein Fauxpas, wie das beim königlichen Adel der Fall ist. Die Hofetikette verbietet es den Royals nämlich, ihr Make-up in der Öffentlichkeit aufzufrischen. Schliesslich sind nicht nur unzählige Augenpaare, sondern auch Kameras bei öffentlichen Auftritten auf sie gerichtet. Ein gepflegtes Erscheinen ist dabei ein Muss. Kaum zu glauben, dass ausgerechnet Her Majesty herself zu ihren Lebzeiten mehrmals gegen diese Etikette verstossen hat. Nun ist klar, weshalb.