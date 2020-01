Darin stiefelt Meghan am liebsten durch den Winter

Sie hat sie in Schwarz, in Braun und in Olivgrün. Mal sind sie aus Wildleder, mal aus Glattleder. Mal sind sie schlicht, mal slouchy, immer aber sind sie kniehoch. Meghan Markle hat ihre persönlichen Lieblingsstiefel. Und nicht nur sie – der Schuh, der frierenden Waden Beine macht, rangiert derzeit unter den heissesten Exemplaren auf Runways und Instagram.