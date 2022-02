Weit hergeholt? Ja richtig, da ist viel heisse Luft ums ebenso hotte Bein. Aber hey: endlich mal eine Hose, die sich so richtig aufspielt (und sich für uns einsetzt), statt sich immer nur anzuschmiegen wie die ewige Skinny Jeans. Die hochgeschnittene und mit durch Bundfalten an Volumen überspitzte Karotte mit ihren schmal zulaufenden Hosenbeinen wirkt überraschenderweise Wunder: Sie zieht uns wie einen Kaugummi in die Länge, der High-Waist-Cut modelliert Bauch und Hüfte. Vom überirdischen Komfortfaktor müssen wir gar nicht erst anfangen.